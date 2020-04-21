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Dezenfeksiyon tünelinden geçip, ateşleri ölçüldükten sonra alışverişe başladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 18:04 | Son Güncelleme

Burdur'da, salı günü kurulan pazar yerine alışveriş için gelenler, dezenfeksiyon tünelinden geçip, ateşleri ölçüldükten sonra pazara alınırken, sosyal mesafe kuralına uyarak alışveriş yaptı.

Dezenfeksiyon tünelinden geçip, ateşleri ölçüldükten sonra alışverişe başladılar

Burdur'da salı günleri Uzay Çatı altında kurulan halk pazarına gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sıraya geçerek alışverişlerini yapmak için pazar yerine girdi. Pazar yerine girişte kurulan el dezenfektanını kullanan vatandaşlar, daha sonra dezenfeksiyon tünelinden geçip, ateşleri ölçüldükten sonra alışveriş yaptı. Maskesi olmayan vatandaşlara Burdur Belediyesi tarafından maske dağıtıldı.

Vatandaşlara zabıta ekipleri tarafından sürekli sosyal mesafe kurallarına uymaları ve alışverişlerini 15 dakikada bitirmeleri konularında uyarı yapıldı. Pazara gelen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ise evlerine gönderildi.

(DHA)

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Burdur dezenfeksiyon tüneli Pazar SOSYAL MESAFE

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