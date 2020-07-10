Dezenfektan Üretilen Okuldaki Patlamada Yaralanan Öğretmen Öldü

Mersin’in Toroslar ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde geçen hafta yaşanan patlamada yaralanan iki öğretmenden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Patlama, okulun kimya bölümünde dezenfektan üretimi sırasında meydana gelmişti.

Patlamada Ramazan Şahin ve Hasan Satırlı yaralanmış, hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı Ramazan Şahin Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınmıştı. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin internet sitesinden yapılan açıklamada Şahin'in bu sabah hayatını kaybettiği ifade edildi.

Patlamada yaralanan diğer öğretmen Hasan Satırlı’nın durumununsa iyi gittiğİ belirtildi.

Günde 5 bin litre dezenfektan

4 Temmuz’daki patlama okulun Kimya Teknoloji Alanı’nda meydana gelmişti. İki öğretmen Corona salgınıyla mücadele kapsamında dezenfektan üretiyordu.

Patlama sonrasında yangın çıkmış, bazı sınıf ve dış duvarlarda hasar oluşmuştu.

Patlamanın meydana geldiği okulu Mersin Valisi Ali İhsan Su Nisan ayında ziyaret etmişti, bilgi almıştı. Valiliğin verdiği bilgiye göre okulda günde 5 bin litre dezenfektan üretiliyordu.

