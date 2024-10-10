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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi '2 milyon Afgan gelecek' iddialarını yalanladı: Göç dalgası söz konusu değildir

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
10.10.2024 16:46
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan yaptığı açıklamada, Türkiye'ye İran'dan 2 milyon Afgan geleceğini öne sürmüştü. Bakan'ın bu açıklamaları bazı basın yayın organlarında haberleştirilirken, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Türkiye’ye İran’dan 2 milyon Afgan gelecek, günde 250-300 Afgan sınırdan geçiyor” iddiası doğru değildir" denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi '2 milyon Afgan gelecek' iddialarını yalanladı: Göç dalgası söz konusu değildir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan geçen gün yaptığı bir açıklamada Türkiye'ye 2 milyon Afgan'ın geleceğini öne sürmüştü.

CHP'Lİ BAKAN'DAN 2 MİLYON AFGAN İDDİASI

"Korktuğumuz başımıza geldi" diyen Bakan, "İran’dan sınır dışı edileceğini, İran Emniyet Genel Müdürlüğü’nün söylediği 2 milyon Afgan’ın büyük bir kısmının Türkiye’ye gelme olasılığından bahsetmiştik. Bunların akın akın Türkiye’ye, İran’ın batı sınırına doğru harekete geçtiğini, günde 250-300 civarında Afgan’ın, Türkiye sınırını yasadışı yollarla geçtiğinin haberlerini alıyoruz" iddiasında bulundu.

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DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA: SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Bakan'ın bu iddiaları bazı basın yayın organlarında haberleştirilmişti. Konuyla ilgili olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Türkiye’ye İran’dan 2 milyon Afgan gelecek, günde 250-300 Afgan sınırdan geçiyor” iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine sınır kapılarımızda herhangi bir sığınmacı akını veya göç dalgası söz konusu değildir.

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Afgan Murat Bakan
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