Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinliler oyuncak bebekle propaganda yapıyor" iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer verilen "Filistinliler oyuncak bebekle propaganda yapıyor" iddiasının doğru olmadığını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

DMM, dezenformasyon içeren haberlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrail'in Gazze bombardımanı sonucunda ölen çocukların görüntülerine dair, "Filistinliler oyuncak bebekle propaganda yapıyor" iddası doğru değildir. Olayın öncesindeki ve sonrasındaki videolar incelediğinde, çocuk cesedinin Gazzeli bir çocuğa ait olduğu ve İsrail bombardımanında hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgedeki birçok yayın kuruluşu çocuğun ölümüyle ilgili belgeler sunarak kayıtlarını gösterdi. Görüntülerde cansız bedeni bulunan çocuğun Gazze'nin kuzeyindeki bombalanan el-Zaytun mahallesinde yaşayan el-Benna ailesinin 4 yaşındaki çocuğu olduğu belirtildi."







