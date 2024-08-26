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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 1 milyon 200 bin dolarlık tekne iddiasına yalanlama

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
26.08.2024 18:50
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İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 1 milyon 200 bin dolarlık tekne bağlandı” iddiası yalanlandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 1 milyon 200 bin dolarlık tekne iddiasına yalanlama

DDM'den yapılan açıklamada söz konusu görüntünün dijital ortamdan alınan ve külliyede proje yapacak bir firmaya ait olduğu belirtildi.

ddm

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 1 milyon 200 bin dolarlık tekne bağlandı” iddiası doğru değildir.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iddia edildiği gibi bir tekne bulunmamaktadır.

Bahse konu görüntü, bir firmanın Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde uygulayacağı proje için internet sitesinde kullandığı, dijital ortamda hazırlanan bir görüntüden alınmıştır.

Dijital ortamda hazırlanan görüntülerde yer alan bir teknenin, "gerçekten orada olduğuna yönelik" kasıtlı bir manipülasyon kampanyası yürütülmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür kampanyalara itibar etmeyiniz

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Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı
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