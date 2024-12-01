Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Efkan Ala' açıklaması: İfadeleriyle Suriye’ye yönelik insani yardım faaliyetlerine işaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Suriye'de yaşanan çatışmalarla ilgili olarak partisinin Nilüfer 8'inci Olağan İlçe Kongresi'nde değerlendirmelerde bulundu. Ala "Bütün terör örgütlerine orada karşıyız. O terör örgütlerinin istikrarsızlaştırmak istedikleri Suriye'ye biz istikrar için yardıma hazırız." diye konuştu.
Konuyla ilgili olarak bazı haberlerde 'Efkan Ala'dan Esad'a yardım edelim teklifi' başlığı kullanıldı. Konuyla ilgili olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın organlarında yer alan “Efkan Ala’dan Esad’a ‘yardım edelim’ teklifi” başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Konuşmada, "Terör örgütlerinin istikrarsızlaştırmak istedikleri Suriye'ye biz istikrar için yardıma hazırız" ifadeleriyle Suriye’ye yönelik insani yardım faaliyetlerine işaret edilmiş olup, "Esed" veya rejimle ilgili bir ifade kullanılmamıştır.
Bahse konu haberlerde, açıklamaların kasıtlı biçimde çarpıtılarak servis edildiği belirlenmiştir. Suriye'de yaşanan süreçle ilgili kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz"