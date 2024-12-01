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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Efkan Ala' açıklaması: İfadeleriyle Suriye’ye yönelik insani yardım faaliyetlerine işaret etti

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
01.12.2024 23:21
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Efkan Ala' ile ilgili yapılan haberle alakalı olarak bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan “Efkan Ala’dan Esad’a ‘yardım edelim’ teklifi” başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İfadeleriyle Suriye’ye yönelik insani yardım faaliyetlerine işaret edilmiş olup, "Esed" veya rejimle ilgili bir ifade kullanılmamıştır. " denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Efkan Ala' açıklaması: İfadeleriyle Suriye’ye yönelik insani yardım faaliyetlerine işaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Suriye'de yaşanan çatışmalarla ilgili olarak partisinin Nilüfer 8'inci Olağan İlçe Kongresi'nde değerlendirmelerde bulundu. Ala "Bütün terör örgütlerine orada karşıyız. O terör örgütlerinin istikrarsızlaştırmak istedikleri Suriye'ye biz istikrar için yardıma hazırız." diye konuştu.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ AÇIKLAMA YAYINLADI

Konuyla ilgili olarak bazı haberlerde 'Efkan Ala'dan Esad'a yardım edelim teklifi' başlığı kullanıldı. Konuyla ilgili olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamada bulundu.

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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın organlarında yer alan “Efkan Ala’dan Esad’a ‘yardım edelim’ teklifi” başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

"İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİNE İŞARET EDİLMİŞ OLUP..."

Konuşmada, "Terör örgütlerinin istikrarsızlaştırmak istedikleri Suriye'ye biz istikrar için yardıma hazırız" ifadeleriyle Suriye’ye yönelik insani yardım faaliyetlerine işaret edilmiş olup, "Esed" veya rejimle ilgili bir ifade kullanılmamıştır.

"KASITLI BİÇİMDE ÇARPITILARAK SERVİS EDİLDİĞİ BELİRLENMİŞTİR"

Bahse konu haberlerde, açıklamaların kasıtlı biçimde çarpıtılarak servis edildiği belirlenmiştir. Suriye'de yaşanan süreçle ilgili kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

Anahtar Kelimeler:
Efkan Ala ak parti
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