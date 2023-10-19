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'Elimizde belge var' diye yayınlamışlardı! Türkiye'den İsrail'e yalanlama: "Kırpılmış ve ters çevrilmiş"

19.10.2023 15:01 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gazze'deki hastane saldırısına yönelik olarak İsrail'in paylaştığı görüntüleri yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in sosyal medyadaki resmi devlet hesabından "Gazze'deki hastaneye ne olduğunu hâlâ sorgulayanlar için elimizde belge var" başlığıyla paylaşılan görüntülerin doğru olmadığını açıkladı.

'Elimizde belge var' diye yayınlamışlardı! Türkiye'den İsrail'e yalanlama: "Kırpılmış ve ters çevrilmiş"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Gazze'deki hastane saldırısına yönelik açıklamalarda bulundu. Açıklamada "Gazze'deki hastaneye ne olduğunu hâlâ sorgulayanlar için elimizde belge var" başlığıyla paylaşılan görüntülerin doğru olmadığını açıkladı.

GÖRÜNTÜLERLE ANLATILDI

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DMM, dezenformasyon içeren haberlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrail'in sosyal medyadaki resmi devlet hesabından, "Gazze'deki hastaneye ne olduğunu hâlâ sorgulayanlar için elimizde belge var." başlığıyla paylaşılan görüntüler manipülasyon içermektedir. Görüntülerin paylaşılmadan önce manipüle edilecek şekilde kırpıldığı ve ters çevrildiği tespit edilmiştir. Görüntülerin düzenlenmemiş hali incelendiğinde, Gazze'den çıkan roketlerin İsrail yönüne doğru gittiği ve vurulan hastanenin füzelerin gidiş yönünde olmadığı belirlenmiştir.

ham

Görüntülerin ham halinde de görüldüğü gibi, Gazze'den çıkan roketlerin yönü ile hastanenin konumu ters yöndedir. Ayrıca Hamas roketlerinin karanlıkta bıraktığı iz açıkça görülmektedir. Bu izler, roketlerin fırlatma alanı ve gidiş yönünün belirlenmesini kolaylaştırmaktadır. Hastane bölgesindeki patlamalar, sol üst köşede görülen ve Gazze'den atılan roketlerle ilgisi olmayan bir parlamanın hemen ardından gerçekleşmektedir.

roket fırlatma

İsrail resmi devlet hesabından paylaşılan görüntülerde ise roket fırlatma alanı olarak belirtilen yerin hastane bölgesinin diğer tarafına geçtiği, dolayısıyla hastanenin roketlerin fırlatılış yönüne alındığı belirlenmiştir. Ayrıca sol köşedeki şüpheli parlama görüntülerden çıkarılmıştır. Yüksek çözünürlükte görüntüler olmasına rağmen, manipülasyonun tespit edilmemesi için düşük çözünürlüklü görüntüler kullanılmıştır.


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Gazze cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

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