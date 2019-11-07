DFB başkanından Gündoğan ve Can'a 'like' eleştirisi

Keller, futbolcuların "masum" olmadığını söylediAlmanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller, Almanya Milli Takımı’nda forma giyen İlkay Gündoğan ve Emre Can’ın Türk milli futbolcuların yaptığı ‘asker selamı’ paylaşımlarını beğenmesini eleştirdi.

Die Welt gazetesine konuşan Keller, futbolcuların Almanya’da yeniden gündeme gelen entegrasyon tartışmasında ‘masum olmadıklarını’ söyledi. Eylül ayında göreve başlayan Keller, “Türk kökenleri olan iki futbolcudan bütün bir ülkenin sahip olmadığı kusursuz çözümü beklemek de çok fazla” ifadeleriyle Gündoğan ve Can'ı savundu.

Keller yaptığı açıklamada, “Hassas konular, sosyal medyada da hassas bir şekilde ele alınmalı. Bu beklenebilir. Ve biz de, DFB olarak, bu konuyu ele alırken her şeyi doğru yapıp yapmadığımız konusunda kendimizi eleştirel bir biçimde sorgulamalıyız” şeklinde konuştu.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Keller ayrıca, entegrasyon konusunun tüm Alman toplumu için ‘Nasıl başarılabilir’ ve ‘Her birimiz buna nasıl katkı sağlarız’ ve ‘Erdoğan yönetimindeki Türkiye ile nasıl anlaşabiliriz’ gibi zorlu sorular içerdiğini söyledi.