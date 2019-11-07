HABER

DFB başkanından Gündoğan ve Can'a 'like' eleştirisi

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2019 18:34 | Son Güncelleme

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller, Alman milli futbolcular Gündoğan ve Can'ın sosyal medyadaki asker selamı beğenilerini eleştirdi.

DFB başkanından Gündoğan ve Can'a 'like' eleştirisi

Keller, futbolcuların "masum" olmadığını söylediAlmanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller, Almanya Milli Takımı’nda forma giyen İlkay Gündoğan ve Emre Can’ın Türk milli futbolcuların yaptığı ‘asker selamı’ paylaşımlarını beğenmesini eleştirdi.

Die Welt gazetesine konuşan Keller, futbolcuların Almanya’da yeniden gündeme gelen entegrasyon tartışmasında ‘masum olmadıklarını’ söyledi. Eylül ayında göreve başlayan Keller, “Türk kökenleri olan iki futbolcudan bütün bir ülkenin sahip olmadığı kusursuz çözümü beklemek de çok fazla” ifadeleriyle Gündoğan ve Can'ı savundu.

Keller yaptığı açıklamada, “Hassas konular, sosyal medyada da hassas bir şekilde ele alınmalı. Bu beklenebilir. Ve biz de, DFB olarak, bu konuyu ele alırken her şeyi doğru yapıp yapmadığımız konusunda kendimizi eleştirel bir biçimde sorgulamalıyız” şeklinde konuştu.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Keller ayrıca, entegrasyon konusunun tüm Alman toplumu için ‘Nasıl başarılabilir’ ve ‘Her birimiz buna nasıl katkı sağlarız’ ve ‘Erdoğan yönetimindeki Türkiye ile nasıl anlaşabiliriz’ gibi zorlu sorular içerdiğini söyledi.

UEFA soruşturma yürütüyor

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ve İtalya Serie A’da Juventus’ta top koşturan Emre Can, Türkiye Milli Takımı’nın Arnavutluk’u yendiği karşılaşmanın ardından Cenk Tosun’un Instagram’da paylaştığı asker selamlı gol sevinci fotoğrafını beğenmişlerdi. Gündoğan ve Can, gelen tepkiler üzerine beğenilerini geri çekmiş ve siyasi bir fikir beyan etme niyetinde olmadıklarını söylemişlerdi.

Türkiye’nin Arnavutluk’la oynadığı karşılaşma, kuzeydoğu Suriye’ye yönelik askeri operasyonun hemen ardından gelmişti. Türk oyuncuların gol sevinçlerinde verdikleri asker selamı Avrupa’da gündem olmuştu. UEFA geçtiğimiz ay konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye Milli Takımı’na yönelik olası cezalarla ilgili bir soruşturma yürütüldüğünü açıklamıştı.

DW,dpa/BK,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERAraştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?Araştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?
NATO'dan Türkiye açıklaması!NATO'dan Türkiye açıklaması!
‘IŞİD Irak ve Suriye’de Uyuyan Hücreleriyle Varlığını Koruyor”‘IŞİD Irak ve Suriye’de Uyuyan Hücreleriyle Varlığını Koruyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Çağlayan Adliyesi'nde intihar!

Çağlayan Adliyesi'nde intihar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Iraklı çobanlar Bağdadi'nin gömüsünü yağmaladı

Iraklı çobanlar Bağdadi'nin gömüsünü yağmaladı

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NATO'dan 'Türkiye kilit öneme sahip ülke' açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması!

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

'16 arkadaşlarını öldüren' Kuzey Koreli balıkçılar ülkelerine geri gönderildi

'16 arkadaşlarını öldüren' Kuzey Koreli balıkçılar ülkelerine geri gönderildi

Macron: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşiyor

Macron: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşiyor

İran Fordo tesisinde uranyum zenginleştirmeye başladı

İran Fordo tesisinde uranyum zenginleştirmeye başladı

İngiltere'deki seçimde 'uzaylı' aday yarıştan çekildi

İngiltere'deki seçimde 'uzaylı' aday yarıştan çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.