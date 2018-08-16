DGS 2018 sonuçları açıklandı! DGS 2018 sınav sonucu sorgulama

DGS sonuçları 16 Ağustos 2018 tarihinde açıklandı. Lisans adayları DGS sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden ulaşabilecek. DGS sonuçlarına göre adaylar tercih işlemlerinde bulunacak. DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2018-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
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