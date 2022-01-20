DGS başvuru tarihleri açıklandı mı? 2022 DGS başvurusu ne zaman yapılacak?

DGS sınavına her yıl binlerce öğrenci katılım gösteriyor. Önlisanstan lisans programına geçiş yapmayı sağlayan DGS başvuruları mayıs ayında başlayacak. ÖSYM sınav takvimine, haberimizde yer verdiğimiz linkten erişim sağlayabilirsiniz. İşte detaylar...

DGS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

DGS başvuruları bu yıl 13 Mayıs'ta alınacak. Başvurular 23 Mayıs'ta sona erecek. DGS için en geç başvurular ise 31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

DGS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takviminde, DGS'nin 3 Temmuz'da yurt genelinde yapılacağı belirtildi. Sonuçlar ise 12 Ağustos'ta belli olacak.

ÖSYM sınav takvimine erişim sağlamak için, 'https://www.osym.gov.tr/TR,8797/takvim.html' adresine tıklayınız.

DGS'YE KİMLER KATILABİLİR?

Meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan adaylar lisans programlarına geçiş yapmak için DGS'ye giebilir. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuru yapabilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı şartlarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da DGS'ye başvuru yapabilir. DGS başvuruları online ortamda ya da ÖSYM bürolarına bizzat başvuru ile yapılır. Başvuru süreçlerine ilişkin kılavuz her yıl ÖSYM tarafından yayımlanır. Detaylar bu kılavuzda yer alır.



