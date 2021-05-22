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DGS başvuru ücretleri ne kadar? DGS başvuru ücretleri hangi bankaya yatırılıyor?

22.05.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvurular 21 Mayıs tarihinde başladı. 31 Mayıs tarihine kadar sürecek olan başvuru sürecinde, adaylar DGS başvuru ücretini de merak ediyor. Adaylar, başvurularını ücret ödemelerini tamamladıktan sona ÖSYM’nin aday giriş sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

DGS başvuru ücretleri ne kadar? DGS başvuru ücretleri hangi bankaya yatırılıyor?

DGS’ye girmek isteyen adayların heyecanının başladığı, başvuru günleri Mayıs ayının sonuna kadar devam ediyor. DGS sınavı ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 11 Temmuz’da gerçekleşecek.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kazanılan puanların sadece sınavın yapıldığı eğitim-öğretim yılı içerisinde geçerli olacağı 2021 DGS sınavı başvuruları, 21 Mayıs – 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS için 2021 yılı başvuru ücreti 150 TL olarak açıklandı. Adaylar, sınav ücretlerini elden bankalar üzerinden veya online olarak yatırabilecekler.

DGS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

sınav9

DGS SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

  • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
  • ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

banka

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İşlemler’de yer alan “Ödemeler” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvurusu yapmak isteyen adayların ilk olarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan AİS'e giriş yapmaları gerekmektedir.

AİS'e giriş yapmak için T.C. Kimlik No ve Aday Şifresi yeterli olmaktadır. Giriş yaptıktan sonra "Başvuru Sürecindekiler" sekmesinden 2021-DGS'yi seçerek başvuru ekranına erişebilirsiniz.

ösym giriş ekranı

Karşınıza gelen sayfada bilgileriniz görüntülenecek. Eğer bilgilerinizde bir hata yoksa, sınav merkezi seçimini yapmak için bir sonraki sayfaya geçiniz. Ardından sınava gireceğiniz merkezi listeden seçiniz.

Son olarak da ücreti online olarak ödeyebilirsiniz, ya da online ödemeden başvurunuzu tamamlayarak elden banka yoluyla ücretinizi yatırabilirsiniz.

DGS BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

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