DGS başvuru ücretleri ne kadar? DGS başvuru ücretleri hangi bankaya yatırılıyor?

DGS’ye girmek isteyen adayların heyecanının başladığı, başvuru günleri Mayıs ayının sonuna kadar devam ediyor. DGS sınavı ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 11 Temmuz’da gerçekleşecek.
Kazanılan puanların sadece sınavın yapıldığı eğitim-öğretim yılı içerisinde geçerli olacağı 2021 DGS sınavı başvuruları, 21 Mayıs – 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
DGS için 2021 yılı başvuru ücreti 150 TL olarak açıklandı. Adaylar, sınav ücretlerini elden bankalar üzerinden veya online olarak yatırabilecekler.
Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İşlemler’de yer alan “Ödemeler” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
DGS başvurusu yapmak isteyen adayların ilk olarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan AİS'e giriş yapmaları gerekmektedir.
AİS'e giriş yapmak için T.C. Kimlik No ve Aday Şifresi yeterli olmaktadır. Giriş yaptıktan sonra "Başvuru Sürecindekiler" sekmesinden 2021-DGS'yi seçerek başvuru ekranına erişebilirsiniz.
Karşınıza gelen sayfada bilgileriniz görüntülenecek. Eğer bilgilerinizde bir hata yoksa, sınav merkezi seçimini yapmak için bir sonraki sayfaya geçiniz. Ardından sınava gireceğiniz merkezi listeden seçiniz.
Son olarak da ücreti online olarak ödeyebilirsiniz, ya da online ödemeden başvurunuzu tamamlayarak elden banka yoluyla ücretinizi yatırabilirsiniz.
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