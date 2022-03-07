DGS başvuruları başladı mı? 2022 DGS başvuruları ne zaman başlayacak?

Öğrencilerin yıl boyunca iyi bir derece yapmak için çalıştığı DGS yaklaşıyor. Her yıl binlerce önlisans öğrencisinin veya mezunun katılım sağladığı DGS'nin detaylarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. DGS sonuçlarının 12 Ağustos'ta açıklanacağı duyuruldu.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS başvuruları henüz başlamadı. Başvurular 13 Mayıs'ta başlayacak ve 23 Mayıs'a kadar devam edecek. DGS, 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek.



DGS BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIŞ YAPILIR?

Elektronik ortamda alınan DGS başvuruları ÖSYM üzerinden ya da bizzat ÖSYM bürolarından yapılabilir. Adayların başvuru yaparken izleyeceği yol, ÖSYM'nin her yıl açıkladığı kılavuzda yer alacak.



DGS'YE KİMLER KATILABİLİR?

DGS'ye katılmak için meslek yüksekokullarından ya da açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmak gerekir. Ayrıca o sene son sınıfta okuyup mezuniyet şartlarını taşıyana adaylar da sınava girebilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvuru yapabilir.



