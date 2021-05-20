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DGS başvuruları başladı mı? Başvuruları nasıl yapılacak? İşte 2021 DGS başvuru ücretleri

20.05.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyenlerin girdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları için geri sayım başladı. 11 Temmuz’da yapılması planlanan 2021 DGS başvuruları, ÖSYM’nin resmî internet sayfasından yapılıyor.

DGS başvuruları başladı mı? Başvuruları nasıl yapılacak? İşte 2021 DGS başvuru ücretleri

60 Türkçe, 60 da geometri ve matematik konularından olmak üzere 120 soruya 150 dakika içerisinde yanıt verecek olan adaylar, 11 Temmuz Pazar günü yapılacak DGS sonuçlarına 12 Ağustos günü erişebilecek. Başvuru tarihleri ve ücretleri de ÖSYM tarafından paylaşılacak.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sınav takvimine göre; 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları bu sene 21-31 Mayıs tarihlerinde alınacak.

DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

21-31 Mayıs tarihlerini kaçıran adaylar için de 8 Haziran geç başvuru tarihi olacak. Adaylar, 8 Haziran’da kaçırdıkları başvuruları yapabilecek.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM sınav başvurularını https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden alacak.

2020'de DGS başvuru ücreti olarak 130,00 TL, geç başvuru ücreti olarak da 190 TL alınmıştı. 2021 yılı DGS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Adaylar sınav ücretlerini ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan e-İŞLEMLER bölümünden kredi ya da banka kartı ile ödeyebilecek.

DGS başvuruları başladı mı? Başvuruları nasıl yapılır? İşte 2021 DGS başvuru ücretlerii

2021 DGS NE ZAMAN?

11 Temmuz Pazar günü yapılacak DGS sonuçları da 12 Ağustos’ta açıklanacak.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI KONULARI

Sayısal ve sözel şeklinde iki bölümden oluşan sınavda, 60 geometri ile matematik ve 60 Türkçe konuları olmak üzere 120 soru olacak.

Öğrenciler, 150 dakika içinde bu soruları yanıtlamaya çalışacak.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM DGS
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