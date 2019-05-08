\u00d6SYM'nin Twitter hesab\u0131ndan yap\u0131lan yap\u0131lan payla\u015f\u0131mda, 2019 DGS i\u00e7in internet arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla bireysel ba\u015fvurular\u0131n bug\u00fcn saat 23.59'da sona erece\u011fi ifade edildi. \n(AA)PARTNER 9 y\u0131ll\u0131k \u00fcvey baba tecav\u00fcz\u00fc onu yeme ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 yapt\u0131 \u015fimdi ise...(\u00d6zel) \u0130ftariyelik silah, kama ve ibrikler g\u00f6reni \u015fa\u015f\u0131rt\u0131yor\u00d6zdere\u2019deki kafe y\u0131k\u0131ld\u0131, alan halka a\u00e7\u0131lacak
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