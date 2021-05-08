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DGS başvuruları ne zaman?

08.05.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitimine lisans seviyesinde devam etmek isteyenlerin girdiği DGS başvuru tarihleri belli oldu. DGS sınavına girecek olanlar tarafından başvuru ve sınav tarihleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. ÖSYM takvimine göre DGS başvuruları 21 Mayıs Cuma günü itibari ile alınmaya başlanacak. İşte, ayrıntılar...

DGS başvuruları ne zaman?

Dikey geçiş yapmak isteyenler adaylara uygulanan DGS 2021 başvuru tarihi yaklaşıyor. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından açıklanan takvime göre DGS sınavı 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

DGS 2021 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN, SINAV HANGİ GÜN?

ÖSYM sınav takvimine göre; Dikey Geçiş Sınavı 2021, 11 Temmuz’da uygulanacak. Sınav için başvurular ise 21 Mayıs - 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak. DGS 2021 sınav sonuçları ise 12 Ağustos tarihinde duyurulacak.

Başvuru süreci içerisinde başvurusunu yapamayan adaylar için geç başvuru tarihi 8 Haziran 2021 olarak belirlendi.


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ÖSYM DGS
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