DGS başvuruları ne zaman bitecek? DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvurusu nasıl yapılır?

DGS başvuru süreci hala devam ediyor. 13 Mayıs 2022 Cuma günü başlayan DGS başvuru sürecinin ne zaman sona ereceği araştırılıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS başvuruları https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapılabilecek. 2022 DGS başvurusu tarihi ve ücretine dair merak edilen detaylar için haberimize göz atabilirsiniz...

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) başvuruları 13 Mayıs Cuma günü başladı. 13 Mayıs 2022 tarihinde başlayan başvurular, 23 Mayıs 2022 tarihinde saat 23:59’da son bulacak. Geç başvurular ise 31 Mayıs tarihinde yapılacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM DGS kılavuzunda belirtilene göre sınav ücreti 190 TL olarak belirlendi. Geç başvuru döneminde başvuran adaylar, 280 TL ödeyecek. Başvuru bedeli başvuru tarihinin sonuna kadar ödenmelidir.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2022 DGS başvuruları ÖSYM aday işlemleri AİS öğrenci sistemi ile yapılacak. Başvuru ücreti online olarak ödenebilecek. Bu noktada adayarın geçerli bir ÖSYM fotoğrafı olması önemli.

DGS SINAVI NE ZAMAN 2022?

31 Mayıs'ta son başvuruları biten DGS'nin sınav tarihi 3 Temmuz olarak belirlendi.

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

