HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. DGS başvuruları ne zaman bitecek? DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvurusu nasıl yapılır?

DGS başvuruları ne zaman bitecek? DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvurusu nasıl yapılır?

23.05.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sınavı başvuru tarihi ve koşulları gündemde yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı başvuru sürecine saatler kalırken sınava girecek adaylar "DGS başvurusu ne zaman, saat kaçta bitiyor?" gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. Başvuru işlemini kaçırmak istemeyen adaylar DGS başvuru sürecini yakından takip ediyor. 2022 DGS sınavına dair o detaylar!

DGS başvuruları ne zaman bitecek? DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvurusu nasıl yapılır?

DGS başvuru süreci hala devam ediyor. 13 Mayıs 2022 Cuma günü başlayan DGS başvuru sürecinin ne zaman sona ereceği araştırılıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS başvuruları https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapılabilecek. 2022 DGS başvurusu tarihi ve ücretine dair merak edilen detaylar için haberimize göz atabilirsiniz...

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) başvuruları 13 Mayıs Cuma günü başladı. 13 Mayıs 2022 tarihinde başlayan başvurular, 23 Mayıs 2022 tarihinde saat 23:59’da son bulacak. Geç başvurular ise 31 Mayıs tarihinde yapılacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM DGS kılavuzunda belirtilene göre sınav ücreti 190 TL olarak belirlendi. Geç başvuru döneminde başvuran adaylar, 280 TL ödeyecek. Başvuru bedeli başvuru tarihinin sonuna kadar ödenmelidir.

DGS başvuruları ne zaman bitecek? DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvurusu nasıl yapılır?

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2022 DGS başvuruları ÖSYM aday işlemleri AİS öğrenci sistemi ile yapılacak. Başvuru ücreti online olarak ödenebilecek. Bu noktada adayarın geçerli bir ÖSYM fotoğrafı olması önemli.

DGS SINAVI NE ZAMAN 2022?

31 Mayıs'ta son başvuruları biten DGS'nin sınav tarihi 3 Temmuz olarak belirlendi.

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım! FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım!
Son Dakika: Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği hastalığı' açıklaması! Maymun çiçeği pandemiye yol açar mı?Son Dakika: Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği hastalığı' açıklaması! Maymun çiçeği pandemiye yol açar mı?
Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM DGS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım!

FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım!

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

12 boyunca ödenecek 1.100 TL nakit desteği!

12 boyunca ödenecek 1.100 TL nakit desteği!

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Karantina kararları alındı, 'cinsel ilişki' uyarısı geldi

Karantina kararları alındı, 'cinsel ilişki' uyarısı geldi

İlginizi Çekebilir

Soluğu Bali'de aldı! "Gelir şimdi ahlak bekçileri"

Soluğu Bali'de aldı! "Gelir şimdi ahlak bekçileri"

Son hali çok üzdü! "Billur güçlü kadındır"

Son hali çok üzdü! "Billur güçlü kadındır"

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

'Ateşten elbise'sini giydi! "Elbise nerede?" yorumu yağdı

'Ateşten elbise'sini giydi! "Elbise nerede?" yorumu yağdı

Düğünde ilginç anlar! Suratını yaladı

Düğünde ilginç anlar! Suratını yaladı

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.