DGS başvuruları ne zaman? İşte 2021 DGS başvuru tarihi!

Dikey geçiş yapmak isteyen adayların katıldığı DGS sınavı için başvurular yakın zamanda başlayacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi başvuru süreci ile ilgili detaylar sınav takviminde paylaşmıştı. Normal başvuru süresi, sınavın yapılacağı gün ve geç başvuru süresi ve sonuç tarihi bu takvimde yerini almıştı.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2021 DGS BAŞVURU TARİHLERİ

Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim gören öğrenciler 2021 DGS başvuru tarihlerinin başlamasını bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yılın başında paylaşılan 2021 Sınav Takvimine göre 21 Mayıs'ta başlayacak başvurular 10 gün devam edecek. 31 Mayıs 2021 saat 23.59'da tamamlanacak başvuru sürecinin sonrasında ise sınav bekleyişi başlayacak.

2021 DGS bu yıl 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava başvuru yapan ve ödemelerini tamamlayan adaylar sınava katılabilecek. Bu sınavdan istediği puanı alan adaylar için daha sonra tercih süreci başlayacak ve bu tercihlerde yerleştirilen adaylar eğitimlerine üniversitelerin lisans bölümlerinde devam edecek.