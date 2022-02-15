HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. DGS başvuruları ne zaman yapılacak? 2022 DGS başvurusu nasıl yapılır?

DGS başvuruları ne zaman yapılacak? 2022 DGS başvurusu nasıl yapılır?

15.02.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS başvuruları için milyonlarca öğrenci başvuru sürecine dair ayrıntıları bilmek istiyor. Şubat ayı ile birlikte DGS başvuruları hakkında yapılan aramalar hız kazandı. Yılda bir kez yapılan DGS sınavı oturumuna katılmak isteyen öğrenciler, DGS sınavı ve başvurularına dair açıklanan her bilgiyi takip ediyor. İşte DGS başvurularına dair merak edilenler!

DGS başvuruları ne zaman yapılacak? 2022 DGS başvurusu nasıl yapılır?

DGS'ye girmek isteyen adaylar, DGS başvuru süreçlerini merakla takip ediyor. 2 yıllık ön lisans programlarını bitirmiş olan kişiler, bölümlerini 4 yıllığa tamamlamak istedikleri takdirde DGS sınavına girebilirler. Yılda bir kez yapılan DGS oturumunun başvuru süreçleri ve DGS'ye nasıl başvuru yapılması gerektiğine dair detaylı bilgileri haberimizde işledik.

DGS'YE KİMLER KATILABİLİR?

Dikey geçiş için başvuracak adaylarda, 2 yıllık lisans programlarını 4 yıllığa tamamlamak isteyen, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olma şartı aranmaktadır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda DGS'ye başvurabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda yapılabildiği gibi öğrenciler bizzat ÖSYM bürolarına gidip de başvurularını yapabilirler. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuru süreci ise 13-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

2022 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 2022, 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sonuçlar ise 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

DGS'YE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

DGS'ye girmek isteyen adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilirler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 POMEM sınavı giriş yerleri belli oldu mu?2022 POMEM sınavı giriş yerleri belli oldu mu?
Dikkat çeken ABD ve NATO açıklamasıDikkat çeken ABD ve NATO açıklaması
Toplantıya damga vurdu! Ahmet Davutoğlu önerdi, Kılıçdaroğlu ve Akşener karşı çıktıToplantıya damga vurdu! Ahmet Davutoğlu önerdi, Kılıçdaroğlu ve Akşener karşı çıktı
Anahtar Kelimeler:
sınav DGS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ses getirecek Hakan Şükür iddiası! 'Para gönderenler...'

Ses getirecek Hakan Şükür iddiası! 'Para gönderenler...'

Etikette KDV oyunu işte böyle ifşa oldu! Eskisinden bile zamlı...

Etikette KDV oyunu işte böyle ifşa oldu! Eskisinden bile zamlı...

İşgal öncesi ülkeden kaçtılar! O film...

İşgal öncesi ülkeden kaçtılar! O film...

Bahçeli'den elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin flaş sözler

Bahçeli'den elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin flaş sözler

O görüşmenin detaylarını anlattı! 'Efendim memleket yanıyor...'

O görüşmenin detaylarını anlattı! 'Efendim memleket yanıyor...'

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş açıklama!

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

Pandemi yüzünden çok hızlandı! Karaciğer yetmezliğine yol açabilir

Pandemi yüzünden çok hızlandı! Karaciğer yetmezliğine yol açabilir

Fibromiyalji olmuş olabilirsiniz! Sebebi ise...

Fibromiyalji olmuş olabilirsiniz! Sebebi ise...

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

"Krizin sebebi aile değil" dedi! İmalı sözler

"Krizin sebebi aile değil" dedi! İmalı sözler

Turşu severler dikkat! Bu etkileri çok şaşırtacak

Turşu severler dikkat! Bu etkileri çok şaşırtacak

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.