DGS başvuruları ne zaman yapılacak? 2022 DGS başvurusu nasıl yapılır?

DGS'ye girmek isteyen adaylar, DGS başvuru süreçlerini merakla takip ediyor. 2 yıllık ön lisans programlarını bitirmiş olan kişiler, bölümlerini 4 yıllığa tamamlamak istedikleri takdirde DGS sınavına girebilirler. Yılda bir kez yapılan DGS oturumunun başvuru süreçleri ve DGS'ye nasıl başvuru yapılması gerektiğine dair detaylı bilgileri haberimizde işledik.

DGS'YE KİMLER KATILABİLİR?

Dikey geçiş için başvuracak adaylarda, 2 yıllık lisans programlarını 4 yıllığa tamamlamak isteyen, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olma şartı aranmaktadır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda DGS'ye başvurabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda yapılabildiği gibi öğrenciler bizzat ÖSYM bürolarına gidip de başvurularını yapabilirler. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuru süreci ise 13-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

2022 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 2022, 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sonuçlar ise 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

DGS'YE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

DGS'ye girmek isteyen adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilirler.

