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DGS başvurusu başladı mı? 2022 DGS başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

13.05.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans programlarını tamamlayan öğrencilerin lisans eğitimi alması için uygulanan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) başvurusu 13 Mayıs itibarıyla başladı. Peki DGS başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

DGS başvurusu başladı mı? 2022 DGS başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

DGS başvurularının 13 Mayıs ile 23 Mayıs arasında alınacağı belirtildi. Başvuru üzretinin ise 190 TL olacağı açıklandı. Öğrenciler DGS başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sitemi (AİS) ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. İşte ayrıntılar...

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvurusunda bulunmak için ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr/' internet adresine erişim sağlanmalıdır. Siteme giriş yaptıktan sonra DGS başvurusu yapılabilir. ÖSYM, DGS başvuru kılavuzunu yayınladı. Başvuru kılavuzuna ulaşmak için, 'https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/DGS/tkilavuz_13052022.pdf' adresine tıklayın.

DGS başvurusu başladı mı? DGS başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

DGS geç başvuru tarihi ise 31 Mayıs olarak belirlendi.

DGS NASIL OLACAK?

DGS sınavı 150 dakika sürecek, sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlanıyor. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.


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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav DGS
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