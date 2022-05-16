DGS başvuru işlemlerinin başlamasıyla birlikte birçok üniversiteli öğrenci konuyla alakalı araştırma yapmaya başladı. 'DGS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?' gibi sorulara yanıt arayan öğrenciler internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. 190 lira olan DGS başvuruları için son tarih 23 Mayıs olarak belirlendi. Peki, DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2022 DGS başvuruları ne zaman bitecek?

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

2022 DGS SINAVI NE ZAMAN?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS), 03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 13 – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. DGS başvuru ücreti yatırılan bankalar kılavuz içerisinde açıklandı.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

DGS BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

