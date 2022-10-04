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DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı! DGS ek tercihleri nasıl yapılır? İşte ÖSYM tercih ekranı

04.10.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS ek tercih kılavuzu ile ilgili ÖSYM tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Temmuz ayında düzenlenen DGS’de tercih süreci devam ediyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercihleri beklemeye başlayanlar işlemlerini 4 Ekim’den itibaren yapabilecekler. Peki, DGS ek tercihleri nasıl yapılır?

DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı! DGS ek tercihleri nasıl yapılır? İşte ÖSYM tercih ekranı

DGS ek tercihleri hakkında açıklama yapıldı ve tercih kılavuzu yayımlandı. DGS’ye giren adaylar ek tercihlerini 4 Ekim ve 10 Ekim tarihleri aralığında yapabilecekler. DGS ek tercih işlemleri 10 Ekim günü saat 23:59’da sona erecek. İşte DGS ek tercih kılavuzu ve ekranı
DGS EK TERCİHLERİ NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?
2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek tercih işlemleri, 04 - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Ek tercih işlemleri, 10 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar tercihlerini bireysel olarak 04 Ekim 2022 günü saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapacaktır.

dgs

Ek yerleştirme işleminde, 2022-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan kurallar uygulanacaktır. 2022-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercih yapacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
DGS EK TERCİH KILAVUZU VE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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