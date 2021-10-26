DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS ek tercih işlemleri bu sene 15-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. DGS ek yerleştirme sonuçlarının ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi) internet sitesinde yer alacağı belirtildi. Sonuçlar için öğrencilere belge gönderilmeyecek. İşte merak edilenler...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DGS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin ÖSYM'den yeni bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl DGS ek tercih işlemleri 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılmıştı. Yerleştirme sonuçları ise 19 Kasım 2020'de açıklanmıştı. Bu sene DGS ek tercih işlemleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıla bakıldığında bu yılki ek tercih sonuçlarının 29 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında açıklanacağı öngörülüyor.

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK'e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.



