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DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

26.10.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önlisans mezunlarının lisans programına geçiş yapması için girilmek zorunda olan Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) ek tercihleri gerçekleştirildi. Sonuçların açıklanması ve öğrenci adaylarının tercih işlemlerini tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte detaylar...

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS ek tercih işlemleri bu sene 15-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. DGS ek yerleştirme sonuçlarının ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi) internet sitesinde yer alacağı belirtildi. Sonuçlar için öğrencilere belge gönderilmeyecek. İşte merak edilenler...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DGS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin ÖSYM'den yeni bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl DGS ek tercih işlemleri 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılmıştı. Yerleştirme sonuçları ise 19 Kasım 2020'de açıklanmıştı. Bu sene DGS ek tercih işlemleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıla bakıldığında bu yılki ek tercih sonuçlarının 29 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında açıklanacağı öngörülüyor.

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK'e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.


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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM DGS
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