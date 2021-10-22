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DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS ek tercih sonuç sorgulama

22.10.2021 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu adayların gündeminde yer alıyor. 2021 DGS ek tercihleri 15 Ekim'de başladı ve 21 Ekim'de sona erdi. DGS ek tercihlerini, ilk yerleştirmelerde herhangi bir programa kayıt yaptıramayan adaylar gerçekleştiriyor. İşte merak edilenler...

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS ek tercih sonuç sorgulama

Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleşti. DGS ek tercih sonuçlarının ÖSYM'nin AİS ekranından T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanabileceği aktarıldı. İşte merak edilenler...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz net değil. DGS ek tercih işlemleri geçen yıl 05-11 Kasım 2020 tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar ise 19 Kasım 2020'de açıklanmıştı. Bu sene ek tercih işlemlerinin 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında alındığı göz önünde bulundurulursa sonuçların, 29 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında açıklanacağı öngörülüyor.

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri henüz belli olmadı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt tarihlerinin ÖSYM tarafından belirtilmesi bekleniyor.

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