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DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? DGS kayıtları ne zaman? 2020 DGS ek tercih tarihleri belli oldu mu?

EĞİTİM HABERLERİ  | 12.10.2020 16:52 | Son Güncelleme

DGS ile ilgili olarak ilk tercihlerin açıklanmasıyla beraber adaylar tarafından DGS ek tercihler konusunda ÖSYM’nin yapacağı açıklama beklenmeye başladı. İlk aşamada yerleşemeyen adaylar, boş kontenjanlar için tekrar şansını denemeyi bekliyor. Peki, DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? DGS kayıtları ne zaman? 2020 DGS ek tercih tarihleri belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...

DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? DGS kayıtları ne zaman? 2020 DGS ek tercih tarihleri belli oldu mu?

DGS ek tercihler ile ilgili olarak adayların meraklı bekleyişi devam ediyor. Önlisans mezunu olan ve eğitimini lisans ile tamamlamak isteyen adaylar 2020 DGS ile sınava girdi ve tercihlerini yaptı. İlk tercihlerin ardından bir kurumu yerleşememiş olan adaylar tarafından ise DGS ek tercih ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Bir yandan da DGS kayıtları 2020 araştırmalar sürüyor. Peki, 2020 DGS ek tercih ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…

DGS KAYITLARI NE ZAMAN 2020?

Herhangi bir yükseköğretim programını kazanmış olan adaylar DGS kayıtları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını da merak ediyor. Kayıtlar, ilgili üniversiteler tarafından 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. E-kayıt yaptıracak olan adayların ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından e-devlet üzerinden sunulan üniversite e-kayıt uygulaması aracılığıyla, www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üstünden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59’a dek e-kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi bekleniyor.

2020 DGS sürecinde elektronik kayıt yapmış olan adayların, işlemlerde bir sorunla karşılaşmamaları adına e-kayıt işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştiğiyle ilgili yazıyı mutlaka ekranda görmesi gerekiyor. Adayların, kayıtları için yerleştirilmiş oldukları yükseköğretim programının bağlı olduğu üniversiteye, belirlenen süre içerisinde başvurması bekleniyor.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir programa yerleştirilmemiş olan adaylar tarafından ise DGS ek tercih tarihleri 2020 araştırılıyor. Şimdi, tüm adaylar ÖSYM tarafından yapılacak olan ek tercih açıklamasına odaklandı. Ek tercih kontenjanlarının gelecek haftalarda ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor. Henüz ÖSYM tarafından DGS ek tercih tarihleri ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ÖSYM tarafından yayınlanan sayısal veriler doğrultusunda boş kalan kontenjanların bulunduğu görünüyor. Geçen sene bir ay içinde açıklanmış olan kontenjanların bu sene bir daha erken açılması da beklentiler arasında yer alıyor.

DGS yerleştirme sonuçları doğrultusunda adayların yerleştirildikleri programlara kayıt amacıyla başvurmamaları durumunda boş kalmış olan kontenjanlar için gerekli hallerde Yükseköğretim Kurulu kararıyla ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılabiliyor. Ek tercihlerin yapılıp yapılmayacağı, yapılacağı tarih aralığı ve konuyla ilgili şartlar; ÖSYM tarafından yapılacak olan resmi açıklamanın ardından netlik kazanacak.

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