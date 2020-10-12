DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? DGS kayıtları ne zaman? 2020 DGS ek tercih tarihleri belli oldu mu?

DGS ek tercihler ile ilgili olarak adayların meraklı bekleyişi devam ediyor. Önlisans mezunu olan ve eğitimini lisans ile tamamlamak isteyen adaylar 2020 DGS ile sınava girdi ve tercihlerini yaptı. İlk tercihlerin ardından bir kurumu yerleşememiş olan adaylar tarafından ise DGS ek tercih ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Bir yandan da DGS kayıtları 2020 araştırmalar sürüyor. Peki, 2020 DGS ek tercih ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…

DGS KAYITLARI NE ZAMAN 2020?

Herhangi bir yükseköğretim programını kazanmış olan adaylar DGS kayıtları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını da merak ediyor. Kayıtlar, ilgili üniversiteler tarafından 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. E-kayıt yaptıracak olan adayların ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından e-devlet üzerinden sunulan üniversite e-kayıt uygulaması aracılığıyla, www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üstünden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59’a dek e-kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi bekleniyor.

2020 DGS sürecinde elektronik kayıt yapmış olan adayların, işlemlerde bir sorunla karşılaşmamaları adına e-kayıt işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştiğiyle ilgili yazıyı mutlaka ekranda görmesi gerekiyor. Adayların, kayıtları için yerleştirilmiş oldukları yükseköğretim programının bağlı olduğu üniversiteye, belirlenen süre içerisinde başvurması bekleniyor.