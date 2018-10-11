DGS ek yerleştirme tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM 2018 dikey geçiş sınavı ek yerleştirme tercih tarihi nedir?

Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme tercih dönemi başladı. ÖSYM, 2018 DGS ek yerleştirme tercih kılavuzunu yayımladı ve boş kontenjanları açıkladı. 20 Eylül'de açıklanan DGS yerleştirme sonuçları sonrasında 35 bin boş kontenjan kaldığı belirtilmişti. Bu boş kontenjanlar için ÖSYM, bir programa yerleşmemiş adaylar için DGS ek yerleştirme tercih dönemi belirledi. Peki DGS ek yerleştirme tercihleri tarihi nedir? DGS ek yerleştirme için kaç tercih hakkı bulunuyor? 2018 dikey geçiş sınavı ek yerleştirme tercih ücreti ne kadar? ÖSYM DGS ek yerleştirme tercih kılavuzu ve kontenjanlar ile detaylar haberimizde.

2018 DGS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2018-DGS Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 11 – 16 Ekim 2018 tarihleri arasında aday tarafından, bireysel olarak, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacak olup posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır. 2018-DGS Ek Yerleştirmede, 2018-DGS Kılavuzu, 2018-DGS Tercih Bilgileri ve Ek Yerleştirme İle İlgili Açıklamalar metninde yer alan ilke ve kurallar ile yükseköğretim programlarının koşul ve açıklamaları geçerli olacaktır. 2018-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolar ve diğer bilgiler, aşağıdaki bağlantılarda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.