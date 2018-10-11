DGS ek yerleştirme tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM 2018 dikey geçiş sınavı ek yerleştirme tercih tarihi nedir?

Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme tercih dönemi başladı. ÖSYM, 2018 DGS ek yerleştirme tercih kılavuzunu yayımladı ve boş kontenjanları açıkladı. 20 Eylül'de açıklanan DGS yerleştirme sonuçları sonrasında 35 bin boş kontenjan kaldığı belirtilmişti. Bu boş kontenjanlar için ÖSYM, bir programa yerleşmemiş adaylar için DGS ek yerleştirme tercih dönemi belirledi. Peki DGS ek yerleştirme tercihleri tarihi nedir? DGS ek yerleştirme için kaç tercih hakkı bulunuyor? 2018 dikey geçiş sınavı ek yerleştirme tercih ücreti ne kadar? ÖSYM DGS ek yerleştirme tercih kılavuzu ve kontenjanlar ile detaylar haberimizde.
2018-DGS Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 11 – 16 Ekim 2018 tarihleri arasında aday tarafından, bireysel olarak, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacak olup posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır. 2018-DGS Ek Yerleştirmede, 2018-DGS Kılavuzu, 2018-DGS Tercih Bilgileri ve Ek Yerleştirme İle İlgili Açıklamalar metninde yer alan ilke ve kurallar ile yükseköğretim programlarının koşul ve açıklamaları geçerli olacaktır. 2018-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolar ve diğer bilgiler, aşağıdaki bağlantılarda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
DGS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Ek yerleştirme için tercih ücreti 15,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 11-17 Ekim 2018 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 11-17 Ekim 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.
DİKEY GEÇİŞ SINAVI EK YERLEŞTİRME İÇİN KAÇ TERCİH YAPILABİLİYOR?
2018-DGS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2018-DGS’ye girmiş ve 2018-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:
a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.
b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.
c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.
2018-DGS Ek Yerleştirmede, 2018-DGS Kılavuzu, 2018-DGS Tercih Bilgileri ve Ek Yerleştirme İle İlgili Açıklamalar metninde yer alan ilke ve kurallar ile yükseköğretim programlarının koşul ve açıklamaları geçerli olacaktır. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekir.
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