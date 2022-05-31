DGS GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI 2022! DGS geç başvuru nasıl yapılır? DGS başvuru ücreti ne kadar?

DGS geç başvuruları için tarihler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. ÖSYM tarafından 13-23 Mayıs tarihleri arasında tamamlanan DGS başvuru işlemlerinin ardından, başvurularını tamamlayamayan adaylar için geç başvuru işlemleri açıldı. Peki, DGS geç başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde....

DGS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

DGS geç başvuruları 31 Mayıs tarihinde yapılacak. Sınav ücretinin de aynı gün ödenmesi gerekiyor. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmelidir.

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS Başvuru ücreti 190,00 TL olarak açıklanmıştı. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti 285 TL olarak açıklandı.

DGS geç başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir. Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

