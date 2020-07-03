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DGS geç başvuruları başladı mı? DGS ne zaman yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 03.07.2020 09:50 | Son Güncelleme

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuruları başladı. Adaylar, geç başvuru işlemini bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek. ​

DGS geç başvuruları başladı mı? DGS ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuruları başladı. Adaylar, geç başvuru işlemini bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.

DGS 9 AĞUSTOS'TA YAPILACAK

DGS, 9 Ağustos'ta uygulanacak.

Kaynak: AA

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