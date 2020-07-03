DGS geç başvuruları başladı mı? DGS ne zaman yapılacak?

\u00d6l\u00e7me, Se\u00e7me ve Yerle\u015ftirme Merkezinin (\u00d6SYM) d\u00fczenledi\u011fi Dikey Ge\u00e7i\u015f S\u0131nav\u0131 (DGS) ge\u00e7 ba\u015fvurular\u0131 ba\u015flad\u0131. Adaylar, ge\u00e7 ba\u015fvuru i\u015flemini bug\u00fcn saat 23.59'a kadar yapabilecek. \nDGS 9 A\u011eUSTOS'TA YAPILACAK\nDGS, 9 A\u011fustos'ta uygulanacak.\nKaynak: AAG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Ronaldo'yla a\u015fk ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemi\u015fti! \u00c7\u0131r\u0131l\u00e7\u0131plak...KPSS tercih tarihleri belli olduKredi kart\u0131 taksit say\u0131s\u0131 ka\u00e7 oldu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum