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DGS geç başvuruları için "son gün" hatırlatması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 09:17 | Son Güncelleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.

DGS geç başvuruları için "son gün" hatırlatması

ÖSYM'nin Twitter hesabından DGS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda, adayların DGS için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği kaydedildi.

(AA)

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ösym dgs sınav saati

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