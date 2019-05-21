\u00d6SYM'nin Twitter hesab\u0131ndan DGS ge\u00e7 ba\u015fvurular\u0131na ili\u015fkin duyuru yap\u0131ld\u0131.\nDuyuruda, adaylar\u0131n DGS i\u00e7in ge\u00e7 ba\u015fvurular\u0131n\u0131, internet arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla bug\u00fcn saat 23.59'a kadar yapabilece\u011fi kaydedildi.\n(AA)10 y\u0131lda 22 kez estetik ameliyat oldu! \u0130\u015fte son haliG\u00f6yne Baraj\u0131\u2019n\u0131n su seviyesi y\u00fczde 96\u2019ya y\u00fckseldiBinali Y\u0131ld\u0131r\u0131m sahurda \u00c7engelk\u00f6y'de vatanda\u015flarla bir araya geldi
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