Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2019-Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) ilişkin "sıkça sorulan sorular ve cevapları" yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden, kamuoyunda anlaşılmayan hususlara açıklık getirmek için 2019-DGS'ye ilişkin 30 "sıkça sorulan soru ve cevabı" paylaşıldı.

Buna göre, 30 Haziran Pazar günü 81 il merkezinde yapılacak 2019-DGS başvuruları 8 Mayıs Çarşamba sona erecek.

Bir ön lisans programından mezun adaylardan yükseköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenler ile son sınıfta olup staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirenler sınava başvurabilecek.

Açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenlerin de 2019-DGS'ye başvurmaları gerekecek.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden sınava başvuru yapabilecek. Sistemde geçerli bir fotoğrafı veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden veya tanımlanan merkezlerden başvuruda bulunabilecek.