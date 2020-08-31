DGS sınav sonuçları açıklanıyor mu? 2020 DGS sonuçları öğrenme ekranı! 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce kişinin girdiği 2020 DGS sınavının ne zaman açıklanacağı sorgulanıyordu. 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştıran öğrenciler için ÖSYM resmi internet sitesinde yaptığın açıklamayla ne zaman açıklanacağını duyurdu. 9 Eylül 2020 Çarşamba günü açıklanacak olan sınav sonuçları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne ait resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapılarak öğrenilebilecek. 2020 DGS sınav sonuçları öğrenme ekranından sonuçlar önceki sınavlarda olduğu gibi büyük ihtimal saat 09:00'dan sonra erişime açılacak. ÖSYM aynı zamanda DGS ınav sonuçlarını son dakika açıklaması yaparak resmi Twitter hesabından da duyurabilir. Sonuçları takip eden adayların ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesaplarını takip etmesi önerilir.

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bir an önce yer değişikliği yapmak isteyen ve geçiş yaptığı üniversiteye yurt başvurusu yapmak isteyen öğrenciler sonuçları bekliyor. Dikey Geçiş Sınavına giren öğrenciler şimdide sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Önlisans programına kayıtlıyken 2020 DGS sınavına girerek, dört yıllık linsans programlarına devam etmek isteyen adaylar, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor araştırması yapmaya başladı. ÖSYM'den gelen bilgiye göre Dikey Geçiş Sınavı 9 Eylül tarihinde açıklanacak. İşte DGS sonuçları öğrenme ekranı!