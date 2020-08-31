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DGS sınav sonuçları açıklanıyor mu? 2020 DGS sonuçları öğrenme ekranı! 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 31.08.2020 13:07 | Son Güncelleme

Dikey Geçiş Sınavı'na giren adayların beklediği 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı bugün geldi. ÖSYM'den gelen açıklamaya göre DGS sonuçları 9 Eylül tarihinde açıklanacak. 9 Eylül Çarşamba günü açıklanacak sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet sayfasından öğrenilebilecek. İşte 2020 DGS sonuçları öğrenme ekranı!

DGS sınav sonuçları açıklanıyor mu? 2020 DGS sonuçları öğrenme ekranı! 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce kişinin girdiği 2020 DGS sınavının ne zaman açıklanacağı sorgulanıyordu. 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştıran öğrenciler için ÖSYM resmi internet sitesinde yaptığın açıklamayla ne zaman açıklanacağını duyurdu. 9 Eylül 2020 Çarşamba günü açıklanacak olan sınav sonuçları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne ait resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapılarak öğrenilebilecek. 2020 DGS sınav sonuçları öğrenme ekranından sonuçlar önceki sınavlarda olduğu gibi büyük ihtimal saat 09:00'dan sonra erişime açılacak. ÖSYM aynı zamanda DGS ınav sonuçlarını son dakika açıklaması yaparak resmi Twitter hesabından da duyurabilir. Sonuçları takip eden adayların ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesaplarını takip etmesi önerilir.

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bir an önce yer değişikliği yapmak isteyen ve geçiş yaptığı üniversiteye yurt başvurusu yapmak isteyen öğrenciler sonuçları bekliyor. Dikey Geçiş Sınavına giren öğrenciler şimdide sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Önlisans programına kayıtlıyken 2020 DGS sınavına girerek, dört yıllık linsans programlarına devam etmek isteyen adaylar, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor araştırması yapmaya başladı. ÖSYM'den gelen bilgiye göre Dikey Geçiş Sınavı 9 Eylül tarihinde açıklanacak. İşte DGS sonuçları öğrenme ekranı!

sınav

DGS SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI

Açıköğretim, önlisans ve meslek yüksekokulunda son sınıfında olan olan ya da mezun olan öğrencilerinin katıldığı DGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 2020 Dikey Geçiş Sınavı'na giren öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM ekranlarından öğrenebilecek. DGS sonuçlarını öğrenmek için; https://sonuc.osym.gov.tr linki üzerinden şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapılması yeterli olacak. Sınavla ilgili heyecanı atlatan DGS adayları ÖSYM'den gelecek son dakika DGS haberine odaklanmış durumda. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla bu sefer de tercih sürecine giren ve tercih sonuçlarını bekleyecek olan öğrenciler bu aşamalara gelmek için bir an önce sınavların sonuçlarının açıklanmasını istiyor. 2020-DGS'nin sonuçları, sadece 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. Sınava giren adayların adresine sınav DGS sonuçları gönderilmeyecek.

dgs, sınav

2020 DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS sınavına giren ve 2020 DGS sınav puanı nasıl hesaplanır araştırması yapanları için detaylı araştırma yaptık. DGS puanını hesaplayabilmek için, öncelikle sınava giren adayların hem sayısal hem de sözel puanlarının sonuçlanması gerekiyor. Net sonuçlar açıklanmadan öğrenciler, 2020 DGS sınav soru ve cevaplarını kontrol ederek tahmini sonuçları elde edebileceklerdir. Ardından öğrencilerin iki yıllık meslek yüksek okulundaki elde ettikleri akademik ortalamalarının hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla DGS puanı hesaplanır. Dikey Geçiş sınavında başarılı olan adayların hem sözel hem de sayısal standart puanları (AÖBP) ele alınarak hesaplanan puan, adayın 2020 DGS'ye yerleştirilmesinde esas alınacak puan olacaktır.

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