DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) baraj geçme puanı kaç olmalı?

Binlerce öğrenci geçtiğimiz hafta sonu DGS'ye giriş yapmıştı. Dikey Geçiş Sınavı'na giren öğrenciler heyecanla bir an önce sınav sonucunun açıklanmasını bekliyor. Yapılan açıklamaya göre 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap geldi, DGS sonuçları 9 Eylül tarihinde açıklanacak. DGS sınav sonuçları ise ÖSYM'nin resmi internet sitesinde paylaşılacak. İşte 2020 DGS sonuçları öğrenme ekranı! DGS sınav sonuçları öğrenme yöntemi...

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Dikey Geçiş Sınavına giren öğrenciler şimdide sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Önlisans programına kayıtlıyken 2020 DGS sınavına girerek, dört yıllık linsans programlarına devam etmek isteyen adaylar, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor araştırması yapmaya başladı. ÖSYM'den gelen bilgiye göre Dikey Geçiş Sınavı 9 Eylül tarihinde açıklanacak. İşte DGS sonuçları öğrenme ekranı!

DGS SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI

Açıköğretim, önlisans ve meslek yüksekokulunda son sınıfında olan olan ya da mezun olan öğrencilerinin katıldığı DGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 2020 Dikey Geçiş Sınavı'na giren öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM ekranlarından öğrenebilecek. DGS sonuçlarını öğrenmek için; https://sonuc.osym.gov.tr linki üzerinden şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapılması yeterli olacak. Sınavla ilgili heyecanı atlatan DGS adayları ÖSYM'den gelecek son dakika DGS haberine odaklanmış durumda. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla bu sefer de tercih sürecine giren ve tercih sonuçlarını bekleyecek olan öğrenciler bu aşamalara gelmek için bir an önce sınavların sonuçlarının açıklanmasını istiyor. 2020-DGS'nin sonuçları, sadece 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. Sınava giren adayların adresine sınav DGS sonuçları gönderilmeyecek.