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DGS sınav yerleri ne zaman ilan edilecek? 2020 DGS ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ  | 02.04.2020 16:02 | Son Güncelleme

Koronavirüs önemleri kapsamında DGS ileri bir tarihe ertelendi. ÖSYM’nin sınav takvimini güncelleyerek sadece DGS için değil pek çok başka sınav için de erteleme kararı aldı. Peki DGS ne zaman? İşte ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre DGS’nin yeni tarihi...

DGS sınav yerleri ne zaman ilan edilecek? 2020 DGS ne zaman?

DGS sınavına hazırlanan adayların hazırlık süreci koronavirüs salgını nedeniyle uzadı. Salgına karşı önem olarak insanların bir araya gelmesini gerektirecek Dikey Geçiş Sınavı gibi durumların önüne geçiliyor. Bu yüzden DGS ileri bir tarihe ertelendi. Peki DGS ne zaman ve DGS sınav yerleri ne zaman ilan edilecek?

DGS NE ZAMAN?

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 DGS 9 Ağustos Pazar günü yapılacak.

DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sınavının ertelenmesi ile sınav yerlerinin açıklanması yani sınava giriş belgelerinin de yayımlanması ötelenmiş oldu. ÖSYM’nin genellikle sınav yerlerini sınavdan 7 ila 10 gün önce açıklıyor.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavların ertelenmesi doğal olarak sınav sonuç tarihlerinin değişmesine yol açıyor. Ancak ÖSYM henüz ertelenen sınavların sonuçlarının açıklanacağı tarihlerle ilgili bir açıklama yapmadı. ÖSYMÖ sınav takviminde ertelenen sınavların sonuç açıklama bölümü boş bırakılmış durumda.

DGS SINAVI KAÇ SORUDUR VE SÜRESİ NE KADAR?

DGS 60 matematik ve 60 Türkçe olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur. Sınav süresi 150 dakika yani 2 saat 30 dakikadır.

DGS’YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir

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