DGS sınavı ne zaman yapılacak? 2022 DGS başvuru ücreti ne kadar? İşte DGS sınavı tarihi...

DGS’nin ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. DGS başvuruları 13 Mayıs tarihinde başlamıştı. Yayımlanan kılavuza göre adaylar işlemlerini gerçekleştiriyorlar. ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre ilgiyle takip edilen sınav Temmuz ayında düzenlenecek. Başvurular ise 23 Mayıs tarihinde sona erecek.

DGS SINAVI NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

DGS SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre 2022 DGS başvuru ücreti 190,00 TL olarak yatırılmış olacak.

Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine ya da ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirmiş oldukları T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmekte. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilmekteler.

