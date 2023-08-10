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DGS SONUÇLARI 2023 SONUC.OSYM.GOV.TR: Dikey Geçiş Sınavı sonuçları zaman açıklanacak, saat kaçta? ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı

10.08.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken; 2 yıllık ön lisans mezunu binlerce öğrenci ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı için yapılan açıklamayı araştırıyor. 16 Temmuz'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavının sonuçları için geri sayım sürüyor. Peki, DGS sonuçları zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı...

DGS sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak veya açık öğretimden örgün öğretime geçmek isteyen öğrencilerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavının sonuçları bu hafta açıklanacak. Adaylar, ÖSYM'den yapılan açıklama sonrası Dikey Geçiş Sınav sonuçlarına TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler. DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte sonuc.osym.gov.tr DGS sınav sonucu sorgulama ekranı...

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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları yarın (11 Ağustos 2023 Cuma) günü açıklanacak.

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2023 DGS TERCİH TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

DGS tercih takvimi henüz belli olmadı. Adaylara sınav puanlarını öğrendikten sonra tercih işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapacakları ÖSYM tarafından ayrıca açıklanacak.

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Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanabilecekler.

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DGS tercih kılavuzunda dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının adları, kontenjanları, puan türü, öğretim süresi ve koşulları yer alacak.

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DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

DGS sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle beraber sorgulanabilecek.

DGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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