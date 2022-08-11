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DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI 2022! DGS sonuçları nasıl öğrenilir? DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

11.08.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sonuçları ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne göre 3 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen sınava ilişkin sonuçların 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacağı belirtilmişti. Fakat sınava ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Peki DGS sonuçları nasıl öğrenilir? DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI 2022! DGS sonuçları nasıl öğrenilir? DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

DGS sonuçları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. Söz konusu açıklamanın ardından tercih sürecinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki DGS sonuçları nasıl öğrenilir? DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

DGS SONUÇLARI

DGS sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."

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YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçları belli oldu. Şimdi vatandaşlar tercih işlemlerinin yapılacağı tarihi merak ediyor.

LGS sonuçları 2022 açıklandı mı?

DGS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.

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Tercih döneminin 1 hafta sonra başlayacağı düşünülüyor.

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