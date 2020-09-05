DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? DGS sonuçları erken açıklanır mı?

9 Ağustos 2020 tarihinde sınav gerçekleşmesinin ardından DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla tamamlayıp lisans düzeyine getirmek isteyen adaylar tarafından DGS sonuçları ne zaman belli olacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Konuyla ilgili ÖSYM’nin yapacağı resmi açıklama beklenirken aynı zamanda ÖSYM’nin resmi internet sitesindeki takvimde de bir tarih belirtiliyor. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte tüm merak edilenler...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde bulunan takvimde 2020 DGS sınav sonuçları açıklanacağı tarih olarak 9 Eylül 2020 tarihi gösteriliyor. Dolayısıyla güncel bir açıklama gelene kadar 2020 DGS sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak. DGS sonuç belgesi içerisinde testin özel ve sayısal bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları, ön lisans başarı puanı ve 2020 DGS puanları yazılı olacak. 2020 DGS puanları yerleştirme için kullanılabilecek olan puan türlerine uygun puanlar olacak.