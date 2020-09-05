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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? DGS sonuçları erken açıklanır mı?

EĞİTİM HABERLERİ  | 05.09.2020 14:51 | Son Güncelleme

DGS sonuçları için sınava katılım sağlayan adaylar tarafından araştırmalar yapılmaya devam ediyor. 2 yıllık eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020 sorusuna cevap arıyor. 2020 DGS sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, aldıkları puan doğrultusunda bir program tercih edip edemeyeceklerini öğrenecekler. Peki, GDS sonuçları erken açıklanır mı? İşte tüm merak edilen detaylar...

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? DGS sonuçları erken açıklanır mı?

9 Ağustos 2020 tarihinde sınav gerçekleşmesinin ardından DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla tamamlayıp lisans düzeyine getirmek isteyen adaylar tarafından DGS sonuçları ne zaman belli olacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Konuyla ilgili ÖSYM’nin yapacağı resmi açıklama beklenirken aynı zamanda ÖSYM’nin resmi internet sitesindeki takvimde de bir tarih belirtiliyor. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte tüm merak edilenler...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde bulunan takvimde 2020 DGS sınav sonuçları açıklanacağı tarih olarak 9 Eylül 2020 tarihi gösteriliyor. Dolayısıyla güncel bir açıklama gelene kadar 2020 DGS sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak. DGS sonuç belgesi içerisinde testin özel ve sayısal bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları, ön lisans başarı puanı ve 2020 DGS puanları yazılı olacak. 2020 DGS puanları yerleştirme için kullanılabilecek olan puan türlerine uygun puanlar olacak.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? DGS sonuçları erken açıklanır mı?

ÖSYM tarafından adaylar için sınav sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasının sağlanması adına Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi işlemi hizmete sunuldu. Bu doğrultuda kullanılacak şekilde Sınav Sonuç Belgelerinin alt kısmına, sistemde rastgele üretilmiş olan bir sonuç belgesi kontrol kodu basılıyor. İlgili işleme ise sonuc.osym.gov.tr internet adresindeki Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılabiliyor.

DGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM’nin resmi internet sitesindeki takvimde sonuçların 9 Eylül tarihinde açıklanacağı belirtilmiş olsa da adaylar sonuçların erken açıklanma ihtimalini de merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde 2020 ALES sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilen tarihten 4 gün önce açıklandığı için DGS sonuçları erken açıklanabilir mi diye de merak ediliyor. Özellikle DGS sonuçları bugün açıklanacak mı sorusunun cevabı da araştırılıyor. Ancak ÖSYM tarafından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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