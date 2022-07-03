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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sonuçları hangi tarihte belli olacak?

03.07.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önlisans eğitimini lisans eğitimine tamamlamak isteyen öğrencilerin girdiği 10.15'te başlayan DGS 135 dakika sürdü. Sınavın ardından gözler, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte merak edilenler...

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sonuçları hangi tarihte belli olacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Binlerce öğrencinin katıldığı sınav 12.30 itibarıyla sona erdi. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte merak edilenler...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav sonuçları yaklaşık bir ay sonra, 12 Ağustos'ta belli olacak. Öğrenciler sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenecek.

DGS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

DGS soru ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. Beklenen açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

Geçtiğimiz yıl DGS 11 Temmuz'da tamamlanmış ve cevaplar 12 Temmuz'da belli olmuştuç

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sınav DGS
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