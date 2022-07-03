EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sonuçları hangi tarihte belli olacak? ÖSYM tarih verdi!

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sonuçları hangi tarihte belli olacak? ÖSYM tarih verdi!

03.07.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önlisans eğitimini lisans eğitimine tamamlamak isteyen öğrencilerin girdiği 10.15'te başlayan DGS 135 dakika sürdü. Sınav sonrası gözler, Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte merak edilenler...

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sonuçları hangi tarihte belli olacak? ÖSYM tarih verdi!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz sabah saatlerinde yapıldı. Binlerce öğrencinin katıldığı sınav 12.30 itibarıyla sona erdi. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte merak edilenler...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav sonuçları yaklaşık bir ay sonra, 12 Ağustos'ta belli olacak. Öğrenciler sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenecek.

DGS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

DGS soru ve cevapları açıklandı. Testi kontrol etmek için, 'https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/DGS/dgs_kitapcik_yuzde10_03072022.pdf' adresine gidiniz.

Geçtiğimiz yıl DGS 11 Temmuz'da tamamlanmış ve cevaplar 12 Temmuz'da belli olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DGS soru ve cevap anahtarı açıklandı!DGS soru ve cevap anahtarı açıklandı!
LGS sonuçları açıklandıLGS sonuçları açıklandı
LGS taban ve tavan puanları açıklandı mı?LGS taban ve tavan puanları açıklandı mı?
Anahtar Kelimeler:
sınav DGS
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Merakla bekleniyordu! Atama dağılımı belli oldu

Merakla bekleniyordu! Atama dağılımı belli oldu

Üniversite taban puanları 2022 açıklandı mı?

Üniversite taban puanları 2022 açıklandı mı?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB'den flaş açıklama: İşte liselerin taban-tavan puanları...

MEB'den flaş açıklama: İşte liselerin taban-tavan puanları...

İlginizi Çekebilir

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.