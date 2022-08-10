DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS sonuçları için gözler son dakika ÖSYM açıklamasında!

DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak edildi. 3 Temmuz’da yapılan sınavda çıkan soru ve cevaplar aynı gün içerisinde yayımlanmıştı. Şimdi birçok kişi "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? " sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Şimdi gözler ÖSYM'den yapılacak son dakika açıklamasına çevrildi. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

2022 DGS sınavları 3 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. DGS sınavlarının tamamlanmasının ardından adayların gözü kulağı ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi.

ÖSYM yayınladığı 2022 sınav takvimiyle birlikte DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

Buna göre DGS sınav sonuçları, 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecek.

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen birçok üniversite öğrencisi bir yandan da tercih işlemlerinin yapılacağı tarihi merak ediyor.

DGS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.

Tercih döneminin sınav sonuçlarının açıklanmasından 1 hafta sonra başlayacağı düşünülüyor.



