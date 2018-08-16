DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖSYM’de DGS sonuç sorgulama sayfası açıldı mı?

21 Temmuz’da yapılan ve devamında soru ile cevapları açıklanan 2018 DGS’nin adayları heyecanla bugün sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Peki DGS sonuçları saat kaçta ilan edilecek? Adaylar bir an evvel puanlarını öğrenip tercih döneminde nereye dikey geçiş yapmak için başvurabileceklerini görmek istiyorlar. ÖSYM’den DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak diye açıklama yapıldı mı merak ediliyor?
ÖSYM’nin diğer sınavlarında olduğunu gibi DGS için de sonuçların açıklanmasına dair kesin bir saat paylaşılmış değil. Bugün 23.59’a kadar her an açıklanabilir ama akşam 5-6'dan önce ilan edilmesi bekleniyor. DGS sonuçları ÖSYM’nin aşağıdaki adresten ulaşabileceğiniz sonuç açıklama sistemi üzerinden ilan edilecek.
DGS sonuçları için tıklayınız (ÖSYM’den açıklama bekleniyor.)
TERCİHLERİN YAPILMASI
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin resmi internet adresinden öğrenecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanacaklar.
Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce kılavuzda yer alacak tablo yardımıyla ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecek. Buna dikkat etmek gerekiyor çünkü bunların dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacak. DGS tercih kılavuzu yayımlanır yayımlanmaz haberimize eklenecektir.
YERLEŞTİRMELER
Yerleştirme işlemi, adayların 2018-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.
Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2018-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2018-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.
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