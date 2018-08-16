DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖSYM’de DGS sonuç sorgulama sayfası açıldı mı?

21 Temmuz’da yapılan ve devamında soru ile cevapları açıklanan 2018 DGS’nin adayları heyecanla bugün sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Peki DGS sonuçları saat kaçta ilan edilecek? Adaylar bir an evvel puanlarını öğrenip tercih döneminde nereye dikey geçiş yapmak için başvurabileceklerini görmek istiyorlar. ÖSYM’den DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak diye açıklama yapıldı mı merak ediliyor?

DGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM’nin diğer sınavlarında olduğunu gibi DGS için de sonuçların açıklanmasına dair kesin bir saat paylaşılmış değil. Bugün 23.59’a kadar her an açıklanabilir ama akşam 5-6'dan önce ilan edilmesi bekleniyor. DGS sonuçları ÖSYM’nin aşağıdaki adresten ulaşabileceğiniz sonuç açıklama sistemi üzerinden ilan edilecek.

DGS sonuçları için tıklayınız (ÖSYM’den açıklama bekleniyor.)

TERCİHLERİN YAPILMASI

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin resmi internet adresinden öğrenecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanacaklar.