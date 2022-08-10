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DGS sonuçları sonrası tercihler ne zaman başlayacak? 2022 DGS tercihleri ne zaman? ÖSYM açıkladı!

10.08.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken çok sayıda vatandaş da tercih sürecinin ne zaman başlayacağını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. ı 3 Temmuz Pazar günü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınava giren birçok kişi arama motorlarında "DGS sonuçları sonrası tercihler ne zaman başlayacak?", "2022 DGS tercihleri ne zaman?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte konuya ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklama...

DGS sonuçları sonrası tercihler ne zaman başlayacak? 2022 DGS tercihleri ne zaman? ÖSYM açıkladı!

DGS sonuçları için geri sayım devam ederken tercih sürecinin hangi tarihler arasında yapılacağı da birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Ön lisans mezunu öğrencilerin 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapmak için girdiği sınava ilişkin gözler ÖSYM'den yapılacak "sınav sonucu" açıklamasına çevrildi. Peki DGS sonuçları sonrası tercihler ne zaman başlayacak? 2022 DGS tercihleri ne zaman? ÖSYM'den yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen birçok üniversite öğrencisi bir yandan da tercih işlemlerinin yapılacağı tarihi merak ediyor.

LGS sonuçları 2022 açıklandı mı?

DGS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.

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Tercih döneminin sınav sonuçlarının açıklanmasından 1 hafta sonra başlayacağı düşünülüyor.

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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

2022 DGS sınavları 3 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. DGS sınavlarının tamamlanmasının ardından adayların gözü kulağı ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi.

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ÖSYM yayınladığı 2022 sınav takvimiyle birlikte DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

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Buna göre DGS sınav sonuçları, 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecek.

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YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

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