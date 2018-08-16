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DGS sonuçları sorgula! 2018 DGS sonuçları sorgulama ekranı (ÖSYM AİS)

EĞİTİM HABERLERİ  | 16.08.2018 08:25 | Son Güncelleme

2018 DGS sonuçları ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor. 21 Temmuz 2018 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için bekleyiş sürüyor. ÖSYM sınav sonuç takvimine göre DGS bugün açıklanacak. Peki DGS saat kaçta açıklanacak? DGS sonuçları ÖSYM AİS sayfasında... İşte DGS sonuç sorgulama sayfası...

DGS sonuçları sorgula! 2018 DGS sonuçları sorgulama ekranı (ÖSYM AİS)

DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sınav sonuç takvimine göre açıklanması beklenen DGS sonuçları için gözler ÖSYM sayfasında. 21 Temmuz'da yapılan 2018 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları belli olmak üzere. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi sayfasından açıklanacak DGS sonuçları saat kaçta belli olacak merak ediliyor. Tam olarak bir saat verilmeyen DGS sonuçları için aşağıdaki linkten gün boyu takip edebilirsiniz. 2018 DGS sonuçları ilan edildiği zaman haberimizden sizlerle paylaşacağız.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA - ÖSYM AİS

ÖSYM'nin internet sitesinden yaptığı duyuruya göre, 21 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan DGS'nin sonuçları bugün açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

2018 DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS PUANI HESAPLANMASI

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

ÖN LİSANS BAŞARI PUANI

2018-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır. 2018-DGS’ye başvuran adaylardan YÖKSİS’te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS’ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. ÖBP’nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, 4 Ağustos 2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1 nci maddesi ile 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Akademik not ortalamalarından elde edilecek Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda yer alır.”

2018-DGS’de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir: Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not sistemine dönüştürülecektir.

DGS PUANININ HESAPLANMASI

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

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