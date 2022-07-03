DGS SORU VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI! 2022 DGS soru ve cevap anahtarı kitapçığı tamamı yayınlandı mı?

Önlisans öğrencilerinin lisans programına geçiş yapması için girmesi gereken DGS bu sabah 10.15'te başladı. Sınav 135 dakika sürdü. Sınav sonrası öğrenciler, doğru ve yanlışlarını kontrol etmek için soru ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. Peki DGS soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? DGS soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

DGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS'ye giren öğrencilere yanıtlamaları için sayısal ve sözel alanında sorular yöneltildi. 135 dakika süren sınav 12.30'da tamamlandı. Şimdi ise gözler, soru ve cevap anahtarına çevrildi.

DGS soru ve cevapları açıklandı. Soru ve cevaplara ulaşmak için, 'https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/DGS/dgs_kitapcik_yuzde10_03072022.pdf' adresine tıklayabilirsiniz.

DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2021-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2022-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.



