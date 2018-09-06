DGS tercih kılavuzu 2018 ÖSYM tarafından yayınlandı! DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

ÖSYM, uzun zamandır beklenen DGS tercih kılavuzunu bugün yayınladı. 2018 Dikey Geçiş Sınavı, 21 Temmuz'da yapılmış ve sonuçları ise 16 Ağustos'ta ÖSYM tarafından ilan edilmişti. Sınava giren öğrenciler, lisans programlarına tercihlerini yapmak için DGS tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyorlardı. ÖSYM'nin DGS tercih kılavuzunu yayınlaması ile birlikte DGS tercih tarihleri de belli oldu. Peki DGS tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor? İşte DGS tercih kılavuzu ve dikkat edilmesi gerekenler...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından yayınlanan DGS tercih kılavuzuna göre tercihler, 7 Eylül 2018 Cuma günü başlıyor. 14 Eylül 2018'de sona erecek DGS tercihleri, ÖSYM AİS (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılacak. DGS tercih kılavuzuna aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2018-DGS TERCİH İŞLEMLERİ

DGS tercih işlemleri ile meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme işlemleri için ÖSYM sitesinden elektronik olarak yapacaklar. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Yerleştirme işleminde bu bilgiler ile birlikte, 2018-DGS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Bu yüzden DGS tercihlerinizi yapmadan önce, ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeniz gerekmektedir.