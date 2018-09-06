DGS tercih kılavuzu 2018 ÖSYM tarafından yayınlandı! DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

ÖSYM, uzun zamandır beklenen DGS tercih kılavuzunu bugün yayınladı. 2018 Dikey Geçiş Sınavı, 21 Temmuz'da yapılmış ve sonuçları ise 16 Ağustos'ta ÖSYM tarafından ilan edilmişti. Sınava giren öğrenciler, lisans programlarına tercihlerini yapmak için DGS tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyorlardı. ÖSYM'nin DGS tercih kılavuzunu yayınlaması ile birlikte DGS tercih tarihleri de belli oldu. Peki DGS tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor? İşte DGS tercih kılavuzu ve dikkat edilmesi gerekenler...
ÖSYM tarafından yayınlanan DGS tercih kılavuzuna göre tercihler, 7 Eylül 2018 Cuma günü başlıyor. 14 Eylül 2018'de sona erecek DGS tercihleri, ÖSYM AİS (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılacak. DGS tercih kılavuzuna aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
2018-DGS: Tercihlerin Alınması pic.twitter.com/i9LGtiT5Z4— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 6 Eylül 2018
DGS tercih işlemleri ile meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme işlemleri için ÖSYM sitesinden elektronik olarak yapacaklar. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Yerleştirme işleminde bu bilgiler ile birlikte, 2018-DGS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Bu yüzden DGS tercihlerinizi yapmadan önce, ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeniz gerekmektedir.
2018 DGS Tercih işlemleri 7-14 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, DGS tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla aşağıdaki verilen linke tıklayarak elektronik ortamda yapacaklar. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince yukarıda linkini verdiğimiz DGS tercih kılavuzu içindeki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
DGS TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde
tutarak Tablo-1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.
Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.
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