DGS TERCİH SONUÇLARI 2023: DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? ÖSYM sınav sonucu sorgulama

DGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 4 yıllık üniversite öğrenimi görmek isteyen ön lisans mezunu vatandaşlar 6 Temmuz'da yapılan ve 11 Ağustos'ta sonuçları açıklanan sınavın ardından tercih işlemleri de tamamlandı. Birçok kişi arama motolarında "2023 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Sonuc.osym.gov.tr DGS tercih sonuçları ekranı ve detaylar haberimizde...

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçları geçtiğimiz yıl 7 Eylül'de açıklanmıştı. Tercihler ise 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu sene ise tercih işlemleri 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapıldı. Bu nedenle tercih sonuçlarının Eylül ayının 2. haftasından itibaren erişime açılması bekleniyor.

DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklama yapıldıktan sonra kurumun internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek öğrenilebilecek.