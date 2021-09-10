DGS tercih sonuçları açıklandı mı? İşte 2021 DGS yerleştirme sonuç tarihi!

ÖSYM Başkanı Aygün, daha önce Twitter’dan yaptığı açıklamasında, DGS tercihlerinin internetten yapılacağını vurgulamıştı. 27 Ağustos 7 Eylül tarihlerinde alınan tercihlerin ardından sonuçların açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl, DGS tercih sonuçları, tercihlerin ardından 1 hafta sonra açıklanmıştı.

TERCİHLER SONA ERDİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter’dan yaptığı açıklamada, DGS adaylarının, 2021-DGS tercih işlemlerinin 27 Ağustos-7 Eylül 2021 tarihlerinde http://ais.osym.gov.tr internet sayfası üzerinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılacağını belirterek, tercihlerin hayırlı olmasını dilemişti.

DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları henüz açıklanmadı.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

7 Eylül 2021’de sona eren DGS tercihlerinin arkasından, sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

DGS NEDİR?

DGS, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yapılıyor. DGS ile ön lisans mezunu adaylar, lisans eğitimini tamamlayabiliyor. DGS sınavına girerek, derece yapanlar, tercih edebildikleri programlara kabul edilmeleri durumunda 2 yıllık eğitimini 4 yıllığa çıkarabiliyor.

2 yıllık ön lisans mezunu öğrencilerin girebildiği DGS sınavının amacı, sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Çünkü lisans öğretiminde başarının en önemli anahtarlı bu sayısal ve sözel becerilerdir.

DGS yalnızca 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar için geçerlidir. Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylara meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olma şartı aranmaktadır.



