DGS tercihleri ne zaman? 2018 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS tercihleri ne zaman başlıyor diye merak eden öğrenciler, gözlerini ÖSYM'eye diktiler. 2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılmış, 16 Ağustos 2018'te DGS sonuçları açıklanmıştı. Sınav sonuçlarının açıklanması sonrasında öğrenciler, dikey geçiş yapmak istedikleri lisans programlarına tercihlerini yapmak için tercih döneminin açılmasını bekliyorlar. Peki DGS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM, DGS tercih kılavuzunu ne zaman yayınlayacak? İşte DGS tercih dönemine dair detaylar...

2018 DGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin resmi internet adresinden öğrenecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanacaklar.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce kılavuzda yer alacak tablo yardımıyla ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecek. Buna dikkat etmek gerekiyor çünkü bunların dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacak. DGS tercih kılavuzu yayımlanır yayımlanmaz haberimize eklenecektir.