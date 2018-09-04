DGS tercihleri ne zaman? 2018 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS tercihleri ne zaman başlıyor diye merak eden öğrenciler, gözlerini ÖSYM'eye diktiler. 2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılmış, 16 Ağustos 2018'te DGS sonuçları açıklanmıştı. Sınav sonuçlarının açıklanması sonrasında öğrenciler, dikey geçiş yapmak istedikleri lisans programlarına tercihlerini yapmak için tercih döneminin açılmasını bekliyorlar. Peki DGS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM, DGS tercih kılavuzunu ne zaman yayınlayacak? İşte DGS tercih dönemine dair detaylar...
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin resmi internet adresinden öğrenecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanacaklar.
Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce kılavuzda yer alacak tablo yardımıyla ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecek. Buna dikkat etmek gerekiyor çünkü bunların dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacak. DGS tercih kılavuzu yayımlanır yayımlanmaz haberimize eklenecektir.
Yerleştirme işlemi, adayların 2018-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.
Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2018-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2018-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.
DGS SONUÇLARI SORGULA
Aşağıdaki bağlantıdan DGS sonuç sorgulama sayfasına ulaşabilr ve puanınızı öğrenebilirsiniz. Sorgulama için T.C. kilim numaranız ve aday şifreniz ile giriş yapmnız gerekmektedir.
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