DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2020 DGS tercih kılavuzu!

DGS tercihleri ne zaman başlayacak adayların en fazla merak ettiği soruların başında geliyor. Sınava girmiş olan adaylar tarafından ÖSYM’nin yapacağı açıklamalar bekleniyor. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra şimdi herkes DGS tercih sürecine ve tarihlerine odaklandı. Tercihler ÖSYM’nin yayınlayacağı DGS tercih kılavuzu ile beraber yapılabilecek. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

DGS TERCİH NE ZAMAN 2020?

ÖSYM tarafından DGS tercihleri ne zaman olacak sorusuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Buna karşılık adaylar, geçen seneki sürece göre bir çıkarım yapmaya çalışıyor. DGS tercihleri geçtiğimiz sene 21 Ağustos’ta alınmaya başlamıştı. DGS sonuçları ise 25 Temmuz’da ilan edilmişti. DGS tercih ne zaman sorusunun yanı sıra DGS tercih kılavuzu da adaylar tarafından merak ediliyor. Çünkü tercih yaparken ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan tercih kılavuzundan faydalanmak gerekiyor. Bu konuyla ilgili de henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM’nin internet sitesindeki kılavuzlar bölümünde adayların ihtiyaç duyabileceği çok sayıda bilgi yer alıyor.