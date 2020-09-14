DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2020 DGS tercih kılavuzu!

DGS tercihleri ne zaman başlayacak adayların en fazla merak ettiği soruların başında geliyor. Sınava girmiş olan adaylar tarafından ÖSYM’nin yapacağı açıklamalar bekleniyor. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra şimdi herkes DGS tercih sürecine ve tarihlerine odaklandı. Tercihler ÖSYM’nin yayınlayacağı DGS tercih kılavuzu ile beraber yapılabilecek. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak?
ÖSYM tarafından DGS tercihleri ne zaman olacak sorusuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Buna karşılık adaylar, geçen seneki sürece göre bir çıkarım yapmaya çalışıyor. DGS tercihleri geçtiğimiz sene 21 Ağustos’ta alınmaya başlamıştı. DGS sonuçları ise 25 Temmuz’da ilan edilmişti. DGS tercih ne zaman sorusunun yanı sıra DGS tercih kılavuzu da adaylar tarafından merak ediliyor. Çünkü tercih yaparken ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan tercih kılavuzundan faydalanmak gerekiyor. Bu konuyla ilgili de henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM’nin internet sitesindeki kılavuzlar bölümünde adayların ihtiyaç duyabileceği çok sayıda bilgi yer alıyor.
Tercihlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılması adına ilk olarak ÖSYM’nin internet sitesindeki DGS kılavuzlar bölümünde yer alan Tablo-2’nin incelenmesi gerekiyor. Tablo içinde ön lisans programlarındakilerin hangi alanlardan lisans programı seçebileceği yer alıyor. Aksi takdirde tercihler geçersiz oluyor. Tablo-1 içerisinde ise dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarına ait kodlar, adlar, puan türü, kontenjan, öğretim süresi ve koşullar bulunuyor. Bu nedenle tercih öncesinde bu tablonun da detaylı bir şekilde incelenmesi gerekiyor.
Yerleştirme işlemi esnasında yeterli puana sahip olunduğu takdirde tercih sırası önem arz ediyor. Bu nedenle tercih işlemi esnasında en fazla istenen programdan başlamak önem taşıyor. Adaylar, mezun olduğu alanla alakalı programlar içinden, eğer koşulları sağlıyorsa en fazla 30 tercih yapabiliyor. Tercihlerin tamamının kullanılması da zorunlu tutulmuyor. Şimdi adaylar tarafından DGS tercihleri ne zaman 2020 sorusuna yanıt olarak ÖSYM’den gelecek resmi açıklama bekleniyor.
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