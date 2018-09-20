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DGS yerleştirme sonuçları ve DGS sonuç sorgulama sayfası açıldı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 20.09.2018 16:25 | Son Güncelleme

Dikey Geçiş Sınavı yani DGS adaylarının beklediği açıklama geldi. ÖSYM yaptığı duyuru ile DGS sonuçlarını ilan etti ve DGS sonuç sorgulama sayfasını adayların erişimine açtı. İşte ÖSYM’nin duyurusu, DGS sonuç sorgulama sayfası ve sonuçlarla ilgili sayısal bilgiler...

DGS yerleştirme sonuçları ve DGS sonuç sorgulama sayfası açıldı!

Önlisanstan (2 yıllık) lisans programlarına (4 yıllık) geçiş için yapılan DGS yani Dikey Geçiş Sınavı için yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edildi. Aşağıdaki bağlantıdan DGS sonuç sorgulama sayfasına ulaşabilir ve T.C. kimlik numaranız ile aday şifrenizi girerek yerleştirme sonucu öğrenebilirsiniz.

DGS yerleştirme sonuçları için tıklayınız

94 BİN ADAY YERLEŞTİ

DGS sonuçlarının açıklanmasını takiben 180 bin aday bölüm tercihi yaptı. ÖSYM’nin verdiği saysal bilgilere göre bu adaylardan 94 bini örgün, ikinci öğreti, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarına yerleştiler. 35 bin kontenjan ise boş kaldı.

DGS KAYDI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS sonucunda bir lisans programına kayıt hakkı kazananlar kayıt işlemlerini ilgili üniversitede 21-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecekler.

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