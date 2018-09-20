DGS yerleştirme sonuçları ve DGS sonuç sorgulama sayfası açıldı!

Önlisanstan (2 yıllık) lisans programlarına (4 yıllık) geçiş için yapılan DGS yani Dikey Geçiş Sınavı için yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edildi. Aşağıdaki bağlantıdan DGS sonuç sorgulama sayfasına ulaşabilir ve T.C. kimlik numaranız ile aday şifrenizi girerek yerleştirme sonucu öğrenebilirsiniz.
DGS yerleştirme sonuçları için tıklayınız
94 BİN ADAY YERLEŞTİ
DGS sonuçlarının açıklanmasını takiben 180 bin aday bölüm tercihi yaptı. ÖSYM’nin verdiği saysal bilgilere göre bu adaylardan 94 bini örgün, ikinci öğreti, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarına yerleştiler. 35 bin kontenjan ise boş kaldı.
DGS sonucunda bir lisans programına kayıt hakkı kazananlar kayıt işlemlerini ilgili üniversitede 21-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecekler.
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