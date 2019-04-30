FLA\u015e: \u0130stanbul Tuzla\u2019da tersaneler b\u00f6lgesinde \u00f6zel bir tersanede gemide yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. \u0130tfaiyenin yang\u0131na m\u00fcdahalesi s\u00fcr\u00fcyor.Cinsel organ\u0131n\u0131 payla\u015fm\u0131\u015ft\u0131! Kerimcan Durmaz'dan bir video a\u00e7\u0131klamas\u0131 dahaKanada sular alt\u0131ndaT\u0130HEK Ba\u015fkan\u0131 Arslan: \u201cCinsel istismar vakalar\u0131n\u0131n artmas\u0131n\u0131n en \u00f6nemli nedenlerinden biri de teknolojinin k\u00f6t\u00fc kullan\u0131lmas\u0131\u201d
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